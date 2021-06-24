سرير لكل 4 مرضى بالقطاع الخاص

كشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وجود 78596 سريرا بالمستشفيات البالغ 504 مستشفيات تتبع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، بمعدل 2240 سريرا لكل 10 آلاف نسمة.

واستحوذت الصحة على 57.5% من إجمالي عدد الأسرة، حيث وصل عددها بالمستشفيات التابعة للوزارة 45180 سريرا موزعة على 297 مستشفى، تليها مستشفيات القطاع الخاص بـ19427 موزعة على 167 مستشفى وبنسبة 24.7% من إجمالي الأسرة، وبواقع سرير لكل 4 مرضى. في حين وصل عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى البالغ عددها 50 مستشفى إلى 13989 سريرا بنسبة 17.8%

وتصدرت الرياض قائمة المناطق الصحية في عدد المستشفيات والأسرة بالقطاعات الصحية الثلاث، حيث يوجد بها 110 مستشفيات و20802 سرير، تليها الشرقية بـ9411 سريرا موزعة على 53 مستشفى، ثم محافظة جدة بـ8785 سريرا بعدد 57 مستشفى.

ووصل عدد الأسرة بالمدينة المنورة في عام 2020 نحو 5161 سريرا في 33 مستشفى، تليها عسير بـ4124 سريرا في 34 مستشفى، وفي الطائف 26 مستشفى بالطائف تضم 3983 سريرا، والعاصمة المقدسة 3393 سريرا في 19 مستشفى، تليها القصيم بعدد أسرة وصل إلى 3306 في 24 مستشفى.

المستشفيات بالمناطق والمدن

110

الرياض

57

جدة

53

الشرقية

34

عسير

33

المدينة المنورة

26

الطائف

25

جازان

24

القصيم

19

العاصمة المقدسة

17

الأحساء

17

حائل

16

نجران

15

تبوك

12

الباحة

10

حفر الباطن

11

الحدود الشمالية

9

الجوف

8

بيشة

5

القنفذة

4

القريات