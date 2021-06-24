سرير لكل 4 مرضى بالقطاع الخاص

واستحوذت الصحة على 57.5% من إجمالي عدد الأسرة، حيث وصل عددها بالمستشفيات التابعة للوزارة 45180 سريرا موزعة على 297 مستشفى، تليها مستشفيات القطاع الخاص بـ19427 موزعة على 167 مستشفى وبنسبة 24.7% من إجمالي الأسرة، وبواقع سرير لكل 4 مرضى. في حين وصل عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى البالغ عددها 50 مستشفى إلى 13989 سريرا بنسبة 17.8%
وتصدرت الرياض قائمة المناطق الصحية في عدد المستشفيات والأسرة بالقطاعات الصحية الثلاث، حيث يوجد بها 110 مستشفيات و20802 سرير، تليها الشرقية بـ9411 سريرا موزعة على 53 مستشفى، ثم محافظة جدة بـ8785 سريرا بعدد 57 مستشفى.
ووصل عدد الأسرة بالمدينة المنورة في عام 2020 نحو 5161 سريرا في 33 مستشفى، تليها عسير بـ4124 سريرا في 34 مستشفى، وفي الطائف 26 مستشفى بالطائف تضم 3983 سريرا، والعاصمة المقدسة 3393 سريرا في 19 مستشفى، تليها القصيم بعدد أسرة وصل إلى 3306 في 24 مستشفى.
المستشفيات بالمناطق والمدن
110
الرياض
57
جدة
53
الشرقية
34
عسير
33
المدينة المنورة
26
الطائف
25
جازان
24
القصيم
19
العاصمة المقدسة
17
الأحساء
17
حائل
16
نجران
15
تبوك
12
الباحة
10
حفر الباطن
11
الحدود الشمالية
9
الجوف
8
بيشة
5
القنفذة
4
القريات
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