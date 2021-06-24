كيف يترقى منسوبو الصحة؟

اعتمدت وزارة الصحة معيارين للمفاضلة المستخدمة في الترقيات وتطبيقها عبر تطبيق الترقيات بـ(منصة مسار)، وهي تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة وزن المعيار 70%، والمبادرات والإنجازات التي حققها المرشح وزن المعيار 30%.

جاء ذلك في سياق تعميم وجهه مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة الصحة مسفر بن علي الشمراني، لكافة مديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، وكافة المديرين التنفيذيين للتجمعات الصحية، وأشار إلى التعميم المبني على خطاب وكيل الوزارة لإدارة رأس المال البشري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ما نصت المادة (52) من اللائحة التنفيذية في الخدمة المدنية المنظمة لمعايير المفاضلة المستخدمة في الترقيات وتطبيقها عبر نظام إلكتروني يمكن الجهات الحكومية من إدارة عمليات الترقيات (منصة مسار) واستعداد الوزارة للبدء في تطبيق الترفية عبر منصة مسار وموافقة الوزير على تنظيم ترقيات الإداريين على الخدمة المدنية.

معيارا المفاضلة

01 تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة ووزن المعيار 70%

02 المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح ووزن المعيار 30% ومن ضمنها:

- الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية التي يحصل عليها من خلال جمعيات معتمدة أو شهادة مصدقة من إدارة الموارد البشرية للجهة الحكومية التابع لها المرشح على أن تكون خارج الدوام الرسمي ومهمات العمل وألا تقل عن 20 ساعة ويعطى الحاصل عليها 12 درجة.

- اقتراح مبادرة بعد تطبيقها تم تحقيق وفر مالي أو رفع كفاءة أداء الجهة ويتم التحقق من نتائج المبادرة من قبل لجنة مركزية بديوان الوزارة ويعطى الحاصل عليها 15 درجة.

- الحصول على شهادة تميز معتمدة من (مدير عام الشؤون الصحية، مدير الشؤون الصحية، المديريون والرؤساء التنفيذيون بالتجمعات والمناطق الصحية) ويعطى الحاصل عليها 3 درجات.