حسن الوفادة بحسوة

نفذ مركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع مبادرة حسن الوفادة بحضور رئيس المركز ومشاركة القطاعات الرسمية. ويعتبر مركز حسوة مقصدا للكثير من الزوار والمصطافين لما يتمتع به من طبيعة خلابة وسياحية على مستوى المملكة.



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