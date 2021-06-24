640 مستفيدا من مراكز طوارئ الحرم

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم؛ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام 1442. وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ، والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، لافتاً إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وبين أن مراكز طوارئ الحرم تهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، حيث إن المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة. وأوضح أن سرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة بشأن فيروس كرونا (كوفيد19).



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