تدشين حسن الوفادة في مربة

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز بن عبدالله آل دعبش مبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار «مرحبًا ألف في عسير» و«تنزه بحذر» في نسختها الثالثة بما تتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا ، بمشاركة جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية والقطاع الخاص في المركز، للترحيب بقاصدي المنطقة وزائريها وتفعيل شعار المبادرة قولًا ومضمونًا لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف المنطقة خلال موسم. وفعل رئيس البلدية حسن محمد الشهراني البرامج المصاحبة للمبادرة في جميع أنحاء المركز للترحيب بقاصدي المنطقة وزائريها وتفعيل شعار المبادرة قولًا ومضمونًا لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف المنطقة خلال الموسم.



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