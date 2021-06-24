الوقائع تكفي للإبلاغ عن الفساد

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنه لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع، والتقدم ببلاغ عبر أي من الوسائل المناسبة التي وفرتها الهيئة.

جاء ذلك في سياق رد الهيئة على أحد المواطنين في حسابها الرسمي في «تويتر»، حيث تساءل المواطن قائلا: «إذا رغبت بتقديم بلاغ لابد من وجود أدلة وإثباتات ؟ ‏وهناك محلات متستر عليها ولا تطبق الأنظمة، ولا يحصلون على مخالفات هل يعتبر هذا فسادا؟

وردت الهيئة: لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع، ويمكنك التقدم ببلاغ عبر أي من الوسائل المناسبة: «‏الهاتف المجاني 980، ‏البريد الإلكتروني @nazaha.gov.sa‬، ‏الفاكس رقم 0114420057»

‏وفي تساؤل آخر لأحد المواطنين جاء فيه: «في حاله البلاغ بأدلة ومعلومات تحتاج التقصي والتحقيق هل على المبلغ الإبلاغ عن اسمه؟، هل نزاهة تضمن عدم الإضرار به؟، أكدت الهيئة أنها تحافظ على سرية معلومات المبلغين، ولا يتضرر أي مبلغ بسبب بلاغه.

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