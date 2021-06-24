شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يفتتح «بصر وبصيرة» بـ26 عملاً فنياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) معرض "بصر وبصيرة" للفن المعاصر، إذ يجمع نخبة كبيرة من الفنانين في معرضٍ واحد.

ويأتي المعرض، الذي سيستمر على مدار تسعة أشهر، كأحد أهم معارض الفنون في إثراء، إذ يحتوي المعرض مجموعة ضخمة من الحيل البصرية من خلال مجموعة ملوّنة من أعمال الفنّ المعاصر، علاوةً على الأعمال الفنيّة التي ستجعل الزائرين يتساءلون عن واقع ما يرونه أمامهم، وسيستنبطون المعنى، ويؤوّلون الحيل البصرية بطرق متعددة، وزوايا مختلفة تفتح آفاقًا لا متناهية؛ لاستيعاب المحتوى الفنّي وفهمه.

كما يسعى معرض "بصر وبصيرة"، الذي يجمع أعمالًا فنية لنخبة من الفنانين التشكيليين المعاصرين، إلى التفكّر والتأمُّل ومحاولة استيعاب كل ما يدور حولهم، حيث ستخلق الأعمال الفنيّة والخدع البصرية في الوهلة الأولى انطباعًا أوليًّا بصريًا يخلو من المعنى الحقيقي؛ لتمكّن الزوّار من التفاعل والتركيز في ثنايا المحتوى الفني، واستنباط معاني الفنون البصرية المعروضة، ويضم المعرض 26 عملًا فنّيًا، من ضمنها 16 قطعة تعود لمجموعة إثراء، و4 أعمال تم صنعها للمعرض خصيصًا، إلى جانب 6 أعمال تمت استعارتها من فنانين ومعارض عالمية مختلفة.