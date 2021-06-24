شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 27 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية محافظة الخبر مؤخرًا 27 مخالفة على المباني تحت الإنشاء في عدد من أحياء الخبر، فيما طالب عدد من المواطنين بتكثيف متابعة المباني في محافظات الشرقية كافة، وفرض الغرامات على المخالفين.

جولات ميدانية

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن تكثيف الجولات الميدانية يأتي في إطار جهود البلدية من خلال إدارة رخص البناء في البلدية، لمتابعة المباني والمنشآت قيد الإنشاء؛ للتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها.

رخص البناءوأشار م. الزايدي إلى رصد عدد من المخالفات تمثل في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء وعدم الالتزام بها، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، مؤكدًا أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

مخالفة الأنظمةودعا رئيس بلدية الخبر مُلاك المباني والمقاولين، إلى ضرورة التقيد برخصة البناء خلال فترة الإنشاء وعدم مخالفة الأنظمة، منوهًا بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كل مبنى مخالف.

إلقاء المخلفات

من ناحيته، ذكر المواطن «عايض علي» أن هناك مخالفات عديدة من أصحاب المباني قيد الإنشاء والعاملين في هذه المباني وخاصة إلقاء المخلفات خارج المبنى وفي الطرق، ما يؤدي إلى تعطيل حركة الطريق، وفي بعض المواقع يضطر رواد الطرق إلى البحث عن طرق بديلة حفاظًا على مركباتهم، كما أن هناك من يلقي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، ما يتسبب في تشوه المنظر الحضري.

تكثيف الجولاتوأشار المواطن «صالح بن مداوس» إلى ضرورة تكثيف الجولات في محافظات المنطقة الشرقية كافة لمتابعة المباني قيد الإنشاء والحد من المخالفات والتجاوزات في هذه المباني، خاصة في المخططات الحديثة في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة وضع غرامات صارمة لمنع ملاك هذه المباني والعاملين فيها من التجاوزات المخالفة.