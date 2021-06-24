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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية بالجوف تنفذ 1544 جولة على المساجد وتضبط 46 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24
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الشؤون الإسلامية بالجوف تنفذ 1544 جولة على المساجد وتضبط 46 مخالفة
للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا
متابعات الخليج 365 - الجوف
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأيام السبعة الماضية، 1544 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ضبط 46 مخالفة:
وأبان مدير الفرع، إبراهيم السليمان، أن الجولات أسفرت عن ضبط 46 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكدًا استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.
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