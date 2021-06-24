- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فتح باب التسجيل بـ الكلية التقنية للبنات بالقريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24
ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.
فتح باب التسجيل بـ الكلية التقنية للبنات بالقريات
في برنامج الدبلوم الصباحي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.
مدة التسجيل
وأوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن مدة التسجيل ستبدأ ابتداء من 17 – 11 -1442 و حتى 27 -11- 1442 ، مبينة أنا التخصصات المتاحة هي 1- الموارد البشرية 2- التأمين .
رابط القبول
ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.
شارك الخبر