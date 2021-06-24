فتح باب التسجيل بـ الكلية التقنية للبنات بالقريات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.

مدة التسجيل

وأوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن مدة التسجيل ستبدأ ابتداء من 17 – 11 -1442 و حتى 27 -11- 1442 ، مبينة أنا التخصصات المتاحة هي 1- الموارد البشرية 2- التأمين .

رابط القبول

ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.

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