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دشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد - 19) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة.
وهيأت صحة عسير المركز من حيث التجهيزات الطبية وبتعاون مع المحافظة والبلدية، كما أنه مصمم بطريقة مناسبة وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز محطة استقبال وثلاث مناطق تسجيل وأربع عيادات تطعيم ومناطق انتظار، كما تم دعم المركز بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب.
وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي)؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله -.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:40 AM
يضم محطة استقبال و3 مناطق تسجيل و4 عيادات تطعيم ومناطق انتظار"صحة عسير" تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بـ"المجاردة"
دشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد - 19) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة.
وهيأت صحة عسير المركز من حيث التجهيزات الطبية وبتعاون مع المحافظة والبلدية، كما أنه مصمم بطريقة مناسبة وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز محطة استقبال وثلاث مناطق تسجيل وأربع عيادات تطعيم ومناطق انتظار، كما تم دعم المركز بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب.
وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي)؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله -.
، "صحة عسير" تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بـ"المجاردة" ،
المصدر : الخليج 365
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