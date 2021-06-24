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أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية عن بحثها عن شخص هاجم امرأتين مسلمتين يوم الأحد الماضي في منطقة كوينز التي تكثر فيها الجاليات العربية والمسلمة.
وتفصيلاً، نشرت شرطة نيويورك صورًا للمشتبه به وطلبت من سكان نيويورك التعرف عليه وإبلاغ الشرطة لتقديمه للمحاكمة في جريمة الكراهية والاعتداء.
وذكرت تقارير أمريكية أن المتهم قام بشد حجاب امرأة ( 24 عامًا) ولكمها في ذراعها كما قام بعد ذلك بمهاجمة امرأة أخرى ( 54 عامًا) بشد حجابها أيضًا ولكمها عدة مرات في وجهها قبل أن يفر هاربًا.
وقالت الشرطة إن المرأة الأخيرة تم نقلها إلى المستشفى حيث تعرضت لكسر في الأنف وجرح صغير في رأسها ووجهها وبعض الآلام في حين رفضت الأولى الإسعافات الأولية أو التوجه إلى المستشفى.
وقالت الشرطة إن المتهم من البشرة السوداء وله لحية وشوهد يرتدي سترة زرقاء داكنة ، وبنطالاً أسود ، وقطعة قماش زرقاء داكنة وحذاء رياضي أحمر.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:41 AM
شد حجاب امرأة وهاجم أخرى ولكمها عدة مرات في وجهها وفر هاربًاشرطة نيويورك تبحث عن متهم اعتدى على سيدتين مسلمتين بسبب الحجاب
أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية عن بحثها عن شخص هاجم امرأتين مسلمتين يوم الأحد الماضي في منطقة كوينز التي تكثر فيها الجاليات العربية والمسلمة.
وتفصيلاً، نشرت شرطة نيويورك صورًا للمشتبه به وطلبت من سكان نيويورك التعرف عليه وإبلاغ الشرطة لتقديمه للمحاكمة في جريمة الكراهية والاعتداء.
وذكرت تقارير أمريكية أن المتهم قام بشد حجاب امرأة ( 24 عامًا) ولكمها في ذراعها كما قام بعد ذلك بمهاجمة امرأة أخرى ( 54 عامًا) بشد حجابها أيضًا ولكمها عدة مرات في وجهها قبل أن يفر هاربًا.
وقالت الشرطة إن المرأة الأخيرة تم نقلها إلى المستشفى حيث تعرضت لكسر في الأنف وجرح صغير في رأسها ووجهها وبعض الآلام في حين رفضت الأولى الإسعافات الأولية أو التوجه إلى المستشفى.
وقالت الشرطة إن المتهم من البشرة السوداء وله لحية وشوهد يرتدي سترة زرقاء داكنة ، وبنطالاً أسود ، وقطعة قماش زرقاء داكنة وحذاء رياضي أحمر.
، شرطة نيويورك تبحث عن متهم اعتدى على سيدتين مسلمتين بسبب الحجاب ،
المصدر : الخليج 365
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