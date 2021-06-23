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المملكة السعودية تتيح أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

 

ويأتي القرار طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

 

وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح تسير وفق ما هو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء 16,877,881 جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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