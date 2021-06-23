السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يحضر المؤتمر الدولي التاسع للأمن بموسكو ويلتقي برئيس هيئة الأركان العامة الروسي

المناطق_ الرياض

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, حضر اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي المؤتمر الدولي التاسع للأمن والتي تنظمه وزارة الدفاع الروسية .

وشارك في المؤتمر أكثر من 600 ضيف في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، وتم خلاله فعاليات المنتدى بحث ومناقشة مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فضلا عن دور العسكريين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة بضرورة التعاون الدولي لمكافحة الارهاب والحفاظ على الأمن الصحي لجائحة كورونا والإشادة بدور المملكة الريادي في جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب وتمويله إقليميا ودوليا لأمن واستقرار المنطقة، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر .

والتقى معاليه خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية معالي رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف وجرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بخاصة في الجانب العسكري والدفاعي ، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.