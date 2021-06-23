شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلا مع بلاغ عبر «تويتر».. ضبط سائق يقود بسرعة متهورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلا مع بلاغ عبر "تويتر، ألقى المرور القبض قائد مركبة يقود بسرعة متهورة، مؤكدا إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ونشر أحد المغردين مقطع فيديو وعلق عليه قائلا: "‏السلام عليكم. اليوم عند الساعة ٠٥:٤٢ مساء على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال في جدة (قبل تقاطع التحلية) كان سائق السيارة الشيفروليه البيضاء (احتفظ برقم اللوحة) في الفيديو المصور بالداش كان يقود بطريقة متهورة جدا. أتمنى القبض عليه حفاظا على امن المجتمع".