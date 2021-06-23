شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، انخفاض الوفيات بفيروس كورونا في المملكة بنسبة 74%، مشيرة إلى أن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا ساهم بانخفاض الوفيات، وفقا لقناة الإخبارية.

وكانت الصحة أعلنت تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 مليون جرعة قُدِّمَت في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأعلنت إثر ذلك انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، إذ سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، إذ تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة المقبلة.