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شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 75 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أي 0.3%، ليبلغ سعر التسوية 73.08 دولار للبرميل.
أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 75 دولارًا للبرميل
بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس، إثر بيانات تفيد بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
سعر خام برنت:
فقد ارتفع خام برنت 38 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 75.19 دولار عند التسوية.
خام غرب تكساس:
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أي 0.3%، ليبلغ سعر التسوية 73.08 دولار للبرميل.
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