أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 75 دولارًا للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس، إثر بيانات تفيد بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

سعر خام برنت:

فقد ارتفع خام برنت 38 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 75.19 دولار عند التسوية.

خام غرب تكساس:

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أي 0.3%، ليبلغ سعر التسوية 73.08 دولار للبرميل.

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