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أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 75 دولارًا للبرميل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 75 دولارًا للبرميل

بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس، إثر بيانات تفيد بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

سعر خام برنت:

فقد ارتفع خام برنت 38 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 75.19 دولار عند التسوية.

خام غرب تكساس:

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أي 0.3%، ليبلغ سعر التسوية 73.08 دولار للبرميل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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