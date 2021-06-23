اخبار السعوديه

الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس لليوم الخميس، استمرار الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة:

كما توقع المركز عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

سحب رعدية بعدة مناطق:

ومن المتوقع أيضًا استمرار نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

 
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا