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الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس لليوم الخميس، استمرار الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
رياح نشطة مثيرة للأتربة:
كما توقع المركز عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
سحب رعدية بعدة مناطق:
ومن المتوقع أيضًا استمرار نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
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