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شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية معرضًا حياة الآخرين للخطر في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية معرضًا حياة الآخرين للخطر في جدة
إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الأربعاء، ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في جدة.
ضبط قائد المركبة:
وقال المرور، ردًّا على مقطع فيديو أرسله مغرد، وثق من خلاله المخالفة المرورية: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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