الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية معرضًا حياة الآخرين للخطر في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الأربعاء، ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في جدة.

ضبط قائد المركبة:

وقال المرور، ردًّا على مقطع فيديو أرسله مغرد، وثق من خلاله المخالفة المرورية: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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