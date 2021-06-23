الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

القبض على مواطنين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم

متابعات الخليج 365 - القصيم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وتزيد قيمة المسروقات على (30,000) ريال.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وأضاف المقدم بدر السحيباني، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



شارك الخبر