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القبض على مواطنين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

القبض على مواطنين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم

بعد تكسير الأقفال

متابعات الخليج 365 - القصيم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وتزيد قيمة المسروقات على (30,000) ريال.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وأضاف المقدم بدر السحيباني، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مواطنين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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