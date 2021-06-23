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شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23
القبض على مواطنين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم
بعد تكسير الأقفال
متابعات الخليج 365 - القصيم
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وتزيد قيمة المسروقات على (30,000) ريال.
اتخاذ الإجراءات النظامية:
وأضاف المقدم بدر السحيباني، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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