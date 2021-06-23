مباسط تبيع وجبات منتهية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت تجارية لعدم تجديد التراخيص البلدية، وضبطت 13 عاملا يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط مباسط عشوائية لبيع وجبات تعد بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية. وأوضحت الأمانة أنها نفذت 157 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية، مشيرة إلى أن الجولات أسفرت عن إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة وفرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. وأكدت استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.



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