شكرا لقرائتكم خبر كاوست تطور نظام فحوصات محمولا يتتبع كورونا وتحوراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طور فريق بحثي عالمي بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» تقنية فحص جديدة يمكنها اكتشاف وعمل تسلسل جينومي لسلالة الفيروسات التاجية (SARS-CoV-2) التي ينتمي إليها فيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة لفيروس الإنفلونزا والفيروسات الأخرى في دقائق باستخدام جهاز محمول بحجم الحقيبة، ويتوقع أن يحدث هذا الجهاز ثورة في طرق الكشف عن الفيروسات ومكافحة انتشارها بفاعلية كبيرة.

وسمي جهاز الفحص نيرفانا (NIRVANA)، وهو نتاج تعاون مثمر بين كاوست ومعهد سالك الكندي ووزارة الصحة وعدد من الجامعات السعودية، وقال أستاذ العلوم الحيوية المساعد في كاوست البروفيسور مو لي «يمكن استخدام هذه التقنية لاكتشاف سلالة الفيروسات التاجية (SARS-CoV-2)، وفي الوقت نفسه اكتشاف الفيروسات الأخرى».

وأمضى البروفيسور لي 6 سنوات كباحث ما بعد الدكتوراه في مختبر إيزبيسوا بيلمونتي في معهد سالك، وفي صيف عام 2020، فكر في طريقة للاستفادة من خبرته في مجال الهندسة الوراثية لمكافحة جائحة كورونا، وتساءل عما إذا كان نهج الكشف عن الجينات وتسلسلها الذي يستخدم تقنية تضخيم الحمض النووي متساوي الحرارة المعروف بـ(RPA) قد يكون أسرع وأرخص وسهل الاستخدام والتنقل مقارنة بطرق فحص فيروس كورونا الحالية.

وعمل لي عن كثب مع علماء مختبر إيزبيسوا بيلمونتي لتصميم جهاز نيرفانا لفحص عينات فيروس كورونا والإنفلونزا والفيروسات الغدية البشرية وفيروس كورونا البشري من غير سلالة السارس في وقت واحد، واستخدم الفريق جهاز نيرفانا لفحص 10 عينات إيجابية لسلالة فيروسات كورونا، و60 عينة غير محددة، وعينات من مياه الصرف الصحي التي تحتوي على فيروس كورونا، إضافة إلى فيروسات أخرى، واستطاع الجهاز تحديد حالات كل العينات بشكل صحيح، إضافة لحصر نطاق مصدر الفيروسات في العينات الإيجابية، وتمييز السلالات من الصين وأوروبا، على سبيل المثال.

مميزات جهاز نيرفانا:

• صغر حجمه وسهولة حمله تجعله مناسبا للكشف السريع عن الفيروسات في المدارس والمطارات

• يمكن استخدامه لمراقبة أي تفش جديد للفيروس في مياه الصرف أو القنوات المائية

• صمم ليكون مرنا للغاية

• يمكن تكييفه بسهولة لمعالجة مسببات الأمراض الأخرى الجديدة منها والناشئة