شكرا لقرائتكم خبر «نزاهة» توقف متورطين في تمرير نصف مليار ريال مصدرها غير مشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالجرم المشهود، أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 3 موظفين بأحد البنوك و11 مقيما لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية، وإيداع مبالغ مالية مصدرها غير مشروع تجاوزت 505 ملايين ريال وتحويلها إلى الخارج. كما أوقفت قاضيا وعضو نيابة في قضايا فساد، ومديرة مجمع لتحفيظ القرآن الكريم استولت على 153 ألف ريال مخصصة للصرف على المجمع.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أبرز القضايا المرصودة:

01 بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، جرى إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين اثنين)، و11مقيما، لتورط الموظفين في تأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تدار من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع تجاوزت 505 ملايين و725 ألف ريال، وتحويلها إلى الخارج وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون باستخدام حسابات بنكية لنحو 40 كيانا تجاريا في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجار العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

02 إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لتورطهم في تأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة (يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات)، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال.

03 القبض على قاض يعمل (رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق) بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 19.500 ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقا من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.

04 القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

05 إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

06 إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق للاستيلاء على مبلغ 153.942 ريالا من المبالغ المسلمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.

07 إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500 ألف ريال.

08 القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10 آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.

09 إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40 ألف ريال.