تسجيل 1253 إصابة بكورونا وشفاء 1043 حالة

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وسجلت الصحة ضمن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة 1253 حالة مؤكدة وتعافي 1043 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 11,328 حالة منها 1472 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 478,135 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 459,091 حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة، حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7716 حالة وفاة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
الحالات الجديدة بحسب المناطق
مكة المكرمة 363
الشرقية 263
الرياض 165
عسير 159
جازان 105
المدينة المنورة 62
نجران 31
القصيم 28
تبوك 24
الباحة 22
حائل 13
الحدود الشمالية12
الجوف 5
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