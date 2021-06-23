شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1253 إصابة بكورونا وشفاء 1043 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وسجلت الصحة ضمن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة 1253 حالة مؤكدة وتعافي 1043 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 11,328 حالة منها 1472 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 478,135 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 459,091 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة، حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7716 حالة وفاة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الحالات الجديدة بحسب المناطق

مكة المكرمة 363

الشرقية 263

الرياض 165

عسير 159

جازان 105

المدينة المنورة 62

نجران 31

القصيم 28

تبوك 24

الباحة 22

حائل 13

الحدود الشمالية12

الجوف 5