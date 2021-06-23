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فيده يحتفل بزواج رياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - يحتفل مؤذن المسجد الحرام نايف فيده اليوم بزواج نجله الدكتور رياض على ابنة إسحاق شهاب الدين قاري في حفل عائلي مختصر تطبيقا للاحترازات الوقائية بسبب .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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