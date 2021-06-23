فيده يحتفل بزواج رياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفل مؤذن المسجد الحرام نايف فيده اليوم بزواج نجله الدكتور رياض على ابنة إسحاق شهاب الدين قاري في حفل عائلي مختصر تطبيقا للاحترازات الوقائية بسبب كورونا

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