، الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العرب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها مصر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب الدفاع الجوي.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا للتنشيط الهجومي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.
الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها مصر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب الدفاع الجوي.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا للتنشيط الهجومي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
10:44 PM
يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها مصر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب الدفاع الجوي.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا للتنشيط الهجومي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.
، الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العرب ،
المصدر : الخليج 365
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