شكرا لمتابعة خبر عن الفضول يدفع بسائق هايلكس بتصوير فتاة على دراجة ليشارك المقطع مع أصدقائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

أثار مقطع فيديو حفيظة بعض المواطنين قام بتصويره أحد الأشخاص من داخل مركبة من نوع "هايلكس" لفتاة تستخدم دراجة هوائية في أحد حواري محافظة الأحساء.

وعمد المصور على تصوير الفتاة دون علمها، وألحق بالفيديو تعليقًا بصوته وهو يسخر منها، موجهًا حديثه إلى أصدقاء له أحدهم يدعى "ابو عمار" والآخر يدعى "ابو رحمة".

وقال في الفيديو :"شوف يا ابو عمار من الصباح، شوف يا ابو رحمة شوف يالا صباح الخير.. ياااالا صباح الخير".

ولم يكتفى مصور المقطع بذلك، بل شارك المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين، معتبرين ذلك تشهير بالفتاة وتعدى على الحقوق الشخصية والعامة مطالبين بضرورة محاسبته، كونه مخالفًا لنظام الجرائم المعلوماتية ويعاقب عليها النظام جزئيًا .