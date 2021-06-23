شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تعلن عن تغطيبة 70% من البالغين بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الصحة عن تغطية ٧٠٪ من البالغين في المملكة بلقاح كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن نسبة وفيات كورونا بين 2020 و 2021 في الفئات العمرية من٢٠ إلى ٩٠ سنة انخفضت في المتوسط بمقدار ٧٤٪.

وأضاف: "الإصابات الكلية متقاربة بين الفترتين و الانخفاض الكبير في الوفيات نتيجة مباشرة للحماية التي وفرتها الجرعة الأولى".