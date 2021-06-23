شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: التهاب عضلة القلب قد يصاحب ٢.٣٪ من إصابات كوفيد عند الشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إنه لم يتغير شيء حول موضوع التهاب عضلة القلب ولقاح كوفي

وأوضح عبدالله عسيري، أن ٣٠٠ حالة التهاب عضلة القلب مؤقت من بين ٢٠ مليون شخص حصلوا على اللقاح وبدون وجود علاقة سببية باللقاح يعني ١٥ في المليون.

وأشار وكيل الصحة إلى أن التهاب عضلة القلب قد يصاحب ٢.٣٪ من إصابات كوفيد عند الشباب يعني ٢٣٠٠ في المليون.