شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " : يمكن لمن أتم ٤٢ يومًا على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أنه ‏يمكن لمن عمره (50) عامًا وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بأن وزارة الصحة أعلنت عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

وجاء اتخاذ هذا القرار طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقيق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.