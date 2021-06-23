شكرا لمتابعة خبر عن أمين منطقة الرياض يكرم الإدارات الفائزة بدرع الحكومة الذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كرم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض الإدارات الفائزة بجائزة درع الحكومة الذكية، والتي تحققت في ظل اتجاه الأمانة نحو التحول الرقمي في مختلف خدماتها البلدية المقدمة للسكان.

ويأتي تكريم سموه بعد أن فازت كل من وكالة الخدمات والإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بفئة الابتكار الحكومي، والإدارة العامة لصحة البيئة بفئة المسؤولية الاجتماعية، والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بفئة البرامج المجتمعية.

كما فازت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بجائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية، ومركز خدمة الضيف عن فئة الإنجازات الحكومية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات عن فئة المواقع الإلكترونية.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على الاستفادة من الإمكانات التقنية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين تجربة المستفيدين وتسهيل إجراءاتهم تماشيًا مع مستهدفات التحول الرقمي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها الطموحة.