الإطاحة بمخالفين بالرياض أتلفا أجهزة للصرف الآلي وبحوزتهما سبائك ذهب

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض، الأربعاء، القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثتين.

وأكد الكريديس أن الحادثتين تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال، تجاوزت (500,000) ريال، تم استرداد مبلغ (173,360) ريال، منها.

وأشار إلى أنه عثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (45,220) ريال ومعدات وأدوات الجريمتين، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.