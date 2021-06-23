ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل صلاحيات وأصول التقاعد لـ«التأمينات»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جريدة «أم القرى»، نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من 22 ذي الحجة، الموافق الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الجريدة الرسمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه «ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة».

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مؤخرا على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.