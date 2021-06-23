«الصحة» تحدد فئتين تستفيدان من جرعة لقاح كورونا الثانية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، شرطي الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، إنه يمكن لمن عمره (50) عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.

وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق الأربعاء، إن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

وأكدت وزارة الصحة، أن القرار يأتي طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.