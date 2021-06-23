سفير المملكة بمصر: 500 ألف مواطن سعودي يقيم بالقاهرة

الرياض - محمد عبدالله - قال السفير السعودي بمصر أسامة بن أحمد نقلي، إنَّ أكبر جالية سعودية في الخارج تقيم في القاهرة، حيث تجاوز عدد المواطنين 500 ألف شخص.

وأوضح «نقلي» بمداخلة لقناة «إم بي سي»، أن لدى قيادات مصر والسعودية، رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، منوهًا بروابط الدين والثقافة والروابط الأسرية والعائلية والسياسية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وعلَّق السفير نقلي، على صور لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ والتي تلتها لقاءات على مستوى الحكومتين، قائلاً: «إنَّها تعكس العلاقاتِ التاريخيةَ بين البلدين».

واستكمل سفير المملكة بالقاهرة: «إنَّ مصرَ جاءت إلينا في المملكة بعلمائها ومثقفيها وأطبائها وفنونها قبل أن نسافر إليها، ولما سافرنا إليها لم نستشعر بأي نوع من الغربة، فهي لي وللسعوديين بالفعل الوطن الثاني الذي نشعر فيه أننا بين أهلنا».

وتابع: إنَّ اللقاءات على مستوى القيادة والحكومة والمستوى الشعبي، بين البلدين لم تنقطع مدى السنوات الماضية، وتشير لمدى الاستقرار الحقيقي الذي تشهده علاقة البلدين ورغبة قيادتيهما بالعمل على تطويرها والوصول بها إلى مراحل متقدمة.

وحول اللقاءات بين البلدين (على مستوى رجال الأعمال والمواطنين) قال السفير: إنَّ العلاقات بين السعودية ومصرَ بدأت شعبيَّة أصلاً، قبل أن تُؤطَّر بإطارٍ رسمي، مشيرًا إلى أن أكبر جالية مصرية خارج مصر مقيمة في السعودية.