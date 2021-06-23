«تقنية البنات» بالمدينة تبدأ التسجيل في «الدبلوم الصباحي والمسائي»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، الأربعاء، فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت عميدة الكلية فاطمة بولاقي أن فترة التسجيل ستبدأ اعتبارًا من 17-11-1442 حتى 27-11-1442، مبينة أن التخصصات المتاحة للدبلوم الصباحي هي إدارة مكتبية، خياطة وإنتاج ملابس، تصميم أزياء، العناية بالبشرة والماكياج، العناية بالشعر، الوسائط المتعددة، فيما التخصصات المتاحة بالدبلوم المسائي هي إدارة مكتبية.

ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط اضغط هنا.