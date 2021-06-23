«التعاون الإسلامي»: نساند السعودية في أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها

الرياض - محمد عبدالله - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان، مؤكدة أنها تساند الرياض في أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها.

وشدد الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، عادًا ذلك جرائم حرب.

وأشاد العثيمين بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها.