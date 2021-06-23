«البيئة»: 4 شروط لطلب شهادة تعداد ماشية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هناك 4 شروط لطلب شهادة تعداد الماشية، بينها أن يكون طالب الخدمة سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت وزارة البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن من بين الشروط كذلك لطلب شهادة تعداد الماشية: أن يكون طالب الخدمة حاصلًا على بطاقة صحية بيطرية، وأن يكون مضى على تاريخ إنشاء البطاقة الصحية ٦ أشهر، وأن يكون مطبقًا للبرنامج الوقائي المتبع بالمملكة.

خطوات الطلب

ويمكن طلب خدمة شهادة تعداد الماشية من خلال تسجيل الدخول على منصة أنعام، ثم يقوم المستخدم بإدخال الاسم الخاص به وكلمة المرور ثم الضغط على دخول ليتم عرض الشاشة الرئيسية للمستخدم.

ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على خدمات العيادات ثم الضغط على خدمة شهادة تعداد ماشية، فيقوم النظام بعرض شاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، بعد الموافقة على الشروط والأحكام ثم ضغط التالي، تظهر شاشة البيانات الأساسية.

ومن بين الخطوات، إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطلب ثم ضغط التالي، ثم يضغط المستفيد«إضافة،» وتتم إضافة البيانات إلى الطلب ويمكن حذف البيانات المدخلة وإضافة بيانات أخرى، ومن ثم الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

وتوفر هذه الخدمة إمكانية متابعة الطلب عن طريق المستخدم ومعرفة حالة الطلب من خلال زيارة البوابة ومن خلال الرسائل النصية القصيرة، وفقًا لوزارة البيئة.

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