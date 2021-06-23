شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط مواطنين استوليا على مسروقات بـ30 ألفا من مخزن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة القصيم، القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وتزيد قيمة المسروقات على (30,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.