ضبط وافدين امتهنا كسر صناديق الصراف وسرقة نصف مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من القبض على وافدين امتهنا كسر صناديق الأموال لأجهزة الصراف الآلي وسرقتها.

القبض على الوافدَين:

وأوضحت شرطة الرياض أنها ألقت القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية في مدينة الرياض، قاما بكسر صناديق الأموال لأجهزة الصراف الآلي وسرقة مبلغ وقدره 524.400 ريال.

وأشارت شرطة منطقة الرياض إلى أنه عثر معهم على سبائك ذهبية تقدر بقيمة 45.220 ريالًا.

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