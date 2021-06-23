الصحة تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

أعلنت الصحة تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 مليون جرعة، تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

برنامج إعطاء الجرعة الثانية:

وعلى اثر ذلك أعلنت الصحة انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

توفير التغطية لأكبر شريحة:

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.

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