مدير الصحة بحفر الباطن: القطاع الصحي حقق نجاحات وقفزات ملموسة بدعم القيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أشاد مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، الأستاذ ناصر الصافي، بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي في المحافظة، منوهًا بالتوجيهات والحرص الكبير من قبل محافظ حفر الباطن ومعالي وزير الصحة.

وجاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة جمعية نفح الأمل لخدمة ذوي الإعاقة بالمحافظة سعيد بن عيسى الحميداني وأعضاء مجلس الإدارة، موضحًا بأن القطاع الصحي بالمحافظة حقق نجاحات وقفزات واضحة وملموسة، ويأتي ذلك ترجمة للاهتمام الكبير التي توليه القيادة الرشيدة للوطن وأبنائه.

الوعي المجتمعي:

كما أبدى الصافي سعادته بالوعي الكبير للمجتمع فيما يخص احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال بأن المجتمع ولله الحمد بات مدركًا وواعيًا لحقوق هذه الفئة الغالية على قلوبنا والتي نطمح بتقديم كآفة الخدمات لهم، مؤكدًا بالوقت نفسه استعداد المديرية العامة للشؤون الصحية بتقديم الدعم للمستفيدين في جمعية نفح الأمل عن طريق الاستشارات والكوادر الطبية وكل ما يلزم من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية لتقديم كافة مستويات الرعاية لخدمة ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاندماج مع المجتمع واعتمادهم على أنفسهم قدر الإمكان.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن عيسى الحميداني شكره للصافي على هذا الدعم والذي يتماشى مع رؤية وأهداف الجمعية، مبينًا أن الجمعية تسعى بالمساهمة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق رغباتهم واهتماماتهم، وخاصة بأن هذه الفئة غالية على قلوبنا جميعًا وتتطلب منا التكاتف والتعاون لتقديم ما يحتاجون من خدمات.

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