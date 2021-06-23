جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - جدة

أطلق رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، اليوم، بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي، ضمن برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة.

وأفاد المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالله الدرعاني، أن هذه البوابة تتكامل مع منصة نفاذ الوطني الموحد بمركز المعلومات الوطني، إذ يقوم المتقدم بالدخول المباشر مستخدمًا حسابه في أبشر بطريقة آمنة، ودقة بيانات عالية الجودة، وسرعة إنجاز في التقديم.

التحول الرقمي:

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة جدة الدكتور عيسى السلمي أن هذه البوابة هي نقلة نوعية لتحقيق أفضل معايير القبول والتسجيل بدقة عالية، وبجودة مميزة، كما يعد هذا إنجازًا لجامعة جدة؛ كونها من أوائل الجامعات السعودية المستخدمة لهذه التقنيات الذكية، والمنصات الآمنة في قبول هذا العام.

آلية التقديم:

كما أشار إلى أنّ الطلاب الذين ليس لديهم حساب في أبشر بإمكانهم التقديم على بوابة القبول وأن جامعة جدة مستمرة في استقطاب الموهوبين والمتفوقين من الطلاب والطالبات ورعايتهم، عبر برنامج التسكين المباشر، وكذلك برنامج التسريع الأكاديمي.

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