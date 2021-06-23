، طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي ،

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاقه رحلات مباشرة من القصيم إلى كلٍ من مدينة لفيف في أوكرانيا، مدينة تبليسي في جورجيا.
وسيقوم طيران ناس بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا من مطار الأمير نايف الدولي في القصيم إلى مدينة تبليسي بدءًا من 6 يوليو المقبل، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى لفيف ابتداء من 7 يوليو 2021م.
ويحرص طيران ناس، من خلال إضافة وجهات دولية جديدة، على توفير خيارات سفر متنوعة لتحقيق تنوع ثقافي وسياحي لضيوفه، وبما يُسهم في دعم استراتيجية الشركة القائمة على الارتقاء بتجربة الركاب من خلال توفير العديد من الوجهات التي يخدمها أسطول حديث وعصري ليصبح طيران ناس الخيار المفضل لكل مسافر يبحث عن خدمة متميزة وبأسعار تنافسية. كما أن خطة طيران ناس لتعزيز شبكة وجهاته الموسمية تنسجم مع قرار رفع تعليق السفر الدولي للمواطنين السعوديين الذي أسهم برفع الطلب على الوجهات السياحية الموسمية، وتدعم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م.
ويُذكر أن عدد وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 10 وجهات تضم: كييڤ - لفيف – طشقند - تيرانا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - الغردقة - شرم الشيخ.
ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات طيران ناس والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 09:50 PM
لتوفير خيارات سفر متنوعة لتحقيق تنوع ثقافي وسياحي لضيوفهطيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاقه رحلات مباشرة من القصيم إلى كلٍ من مدينة لفيف في أوكرانيا، مدينة تبليسي في جورجيا.
وسيقوم طيران ناس بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا من مطار الأمير نايف الدولي في القصيم إلى مدينة تبليسي بدءًا من 6 يوليو المقبل، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى لفيف ابتداء من 7 يوليو 2021م.
ويحرص طيران ناس، من خلال إضافة وجهات دولية جديدة، على توفير خيارات سفر متنوعة لتحقيق تنوع ثقافي وسياحي لضيوفه، وبما يُسهم في دعم استراتيجية الشركة القائمة على الارتقاء بتجربة الركاب من خلال توفير العديد من الوجهات التي يخدمها أسطول حديث وعصري ليصبح طيران ناس الخيار المفضل لكل مسافر يبحث عن خدمة متميزة وبأسعار تنافسية. كما أن خطة طيران ناس لتعزيز شبكة وجهاته الموسمية تنسجم مع قرار رفع تعليق السفر الدولي للمواطنين السعوديين الذي أسهم برفع الطلب على الوجهات السياحية الموسمية، وتدعم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م.
ويُذكر أن عدد وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 10 وجهات تضم: كييڤ - لفيف – طشقند - تيرانا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - الغردقة - شرم الشيخ.
ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات طيران ناس والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.
، طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي ،
المصدر : الخليج 365
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