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"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير إدارة الموارد البشرية حمد الرميح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حمد بن صالح الصقري إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد أعرب "آل منصور" عن شكره وتقديره لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء عمله.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 09:48 PM

"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر مدير إدارة الموارد البشرية حمد الرميح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حمد بن صالح الصقري إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد أعرب "آل منصور" عن شكره وتقديره لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء عمله.

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، "الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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