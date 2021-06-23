محمد بن مسعود - الدمام - "زايد" وصفته بأنه الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت "زايد" أن تجهيزات المجمع بلغت 17 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات. وذكرت الوزيرة أن مصر بذلك ستصبح في مصافّ الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية. مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23 أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت "زايد" أن تجهيزات المجمع بلغت 17 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات. وذكرت الوزيرة أن مصر بذلك ستصبح في مصافّ الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية. 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 09:36 PM "زايد" وصفته بأنه الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا "زايد" وصفته بأنه الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت "زايد" أن تجهيزات المجمع بلغت 17 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات. وذكرت الوزيرة أن مصر بذلك ستصبح في مصافّ الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية. ، مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات ،

المصدر : الخليج 365

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