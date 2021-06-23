، "دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ألفا" يسود في القارة حالياً

ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.

وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".