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ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.
وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".
"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.
وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:12 PM
"ألفا" يسود في القارة حالياً
ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.
وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".
، "دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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