شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _البدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

أعلنت الصحة تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 مليون جرعة قُدِّمَت في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأعلنت إثر ذلك انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، إذ سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، إذ تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة المقبلة.