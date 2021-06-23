الحوار الوطني يستعرض تعزيز التعايش بين الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالشراكة مع كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم بجامعة تبوك، أمس، لقاء حواريا بعنوان (تعزيز لغة الحوار والتعايش بين الشباب)، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بتبوك.

وناقش اللقاء عددا من المحاور أبرزها: تعزيز الحوار والتعايش الوسطي، وكيف ننمي مهارات لغة الحوار لدى الشباب، إضافة إلى الجوانب النفسية للحوار، والتجارب في مهارات الحوار والتعايش، وكذلك أهمية تعزيز الحوار والتعايش الوسطي بالوصول إلى الجودة كمطلب في لغة الحوار مع الآخر.

واستعرض اللقاء الاستراتيجيات الهامة لتنمية مهارات الشباب في مهارات وقيم الحوار ليستطيعوا من خلالها بناء علاقات مجتمعية بصورة جيدة، وكيفية اكتساب الشباب والفتيات لنقاط القوة في تعاملاتهم مع مواقف الحياة والتي تتطلب فهما نفسيا وعمقا معرفيا.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الحوارية التي يقيمها المركز بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية؛ لتحقيق رسالته وأهدافه لنشر وتعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والتلاحم في كافة مناطق المملكة.