شكرا لقرائتكم خبر توزيع 15 مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عودة العمرة أكثر من 15 مليون عبوة ماء زمزم، وتوفير الروبوت الذكي لتوزيعها.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام، مبينا أن الروبوت يوزع 30 عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق 10 دقائق، ‏بساعات عمل للروبوت تستمر لمدة ثماني ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة 20 ثانية فقط لأخذ عبوة ماء زمزم، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وأضاف اللقماني أن العمل جار على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، إضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، و»نسعى لتوفير أعلى معايير السلامة والجودة لقاصدي المسجد الحرام، وتطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها، ومن ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرام للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم»، مبينا أن العمل جار على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات.

الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم:

• توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري

• الروبوت يوزع 30 عبوة في الجولة الواحدة

• الجولة تستغرق 10 دقائق

• ‏ساعات عمل الروبوت تستمر لمدة 8 ساعات

• يتميز بالوقوف لمدة 20 ثانية فقط لأخذ عبوة ماء زمزم

• حاصل على شهادات عدة منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs